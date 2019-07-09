Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege bölgesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Sivrice Burnu güneyinde Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen bir grup mülteci tespit edildi. Tespit sonrasında görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 7 erkek, 1 kadın, 3 çocuk Afganistan uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan kaçaklar karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.
Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı
09.07.2019 - 10:58 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çanakkale,mülteci,yakalama,
635872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635872.aspx
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