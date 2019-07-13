Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangına iki gündür aralıksız olarak müdahale edildiğine dikkat çeken Pakdemirli “Artık sona doğru geliyoruz. Soğutma çalışmalarına başladık. Gece boyu karadan yapılan çalışmaları bizzat yerinde takip ettim. Bölgedeki helikopter sayımızı 13’ten 19’a çıkardık. Karadan da 105 arazöz, 20 iş makinesi ve 520 personelle çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor” diye konuştu. Yapılan başarılı çalışma sayesinde yangınla mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğine dikkat çeken Pakdemirli “Hâlen 30-50 hektarlık bir alanda tütmeler var. Tabiri caizse bu alanları suyla dövüyoruz. Havadan müdahale kadar kara çalışmaları da önemli. Arazi sarp ve girmesi zor. Bu yüzden yol açma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi. Sosyal medyada yangının büyüdüğü ve yanan alanların kullanımıyla ilgili olarak spekülasyonlar yapıldığına dikkat çeken Pakdemirli, şöyle konuştu: Bölgeye tatile gelmeyi düşünenler varsa, tereddüt etmeden buraya gelebilirler. Yerleşim alanlarıyla ilgili en ufak bir tehdit söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara aldırmayın. Tüm Muğlalıları sonbaharın başında eylül ayında buraya fidan dikmeye davet ediyorum.