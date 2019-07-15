Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumunda su altında açtığı fotoğraf sergisiyle o günleri yad etti. Kahraman vatan sevdalılarının hainlerin planlarına ‘dur’ dediği destanın yazıldığı geceyi, su altında düzenlenen fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 50’ye yakın fotoğrafın izlenime sunulduğu sergide en dikkati çeken ise 15 Temmuz Şehitleri ağacı oldu. Darbe girişiminde şehit olanların tek tek fotoğraflarının yer aldığı ağacı görenler duygulu anlar yaşadı.

Akvaryuma gelen çocuklarla birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “15 Temmuz Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bizde su altı fotoğraf sergisiyle bugünün hatırasını yaşatmak istedik. Çocuklarımıza bugünleri hatırlatmak istedik. Bizde ücretsiz bir şekilde hizmet edecek olan sergimize her kesi davet ediyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle günler göstermesin. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” dedi.

Fotoğraf sergisinin yer aldığı akvaryum Cuma gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.