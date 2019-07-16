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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar açıkladı
16.07.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı. Yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği cezaları onayan Ceza Dairesi, 44 sanık hakkındaki beraat kararını da onadı.
Etiketler : FETÖ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü,
637378 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637378.aspx
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