Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu, 2 Türk diplomat yaralandı.
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
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Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu, 2 Türk diplomat yaralandı.
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : erbil,türk konsolosluğu,patlama,