Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu, 2 Türk diplomat yaralandı.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.