Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre bilimi, hava kalitesi ve iklim değişikliği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla bilinen Dr. Azharı F. M. Ahmed, “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenleri” konulu konferans verdi. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de yapılan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesinin organize ettiği Dr. Azharı M. Ahmed’in “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenleri” temalı konferansa Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Doç. Dr. Mustafa Kurt, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu, akademisyenler ve araştırmacılar katılım gösterdi.



'İNSAN FAALİYETLERİ SERA GAZI SALINIMINI ÇOĞALTARAK GEZEGENİMİZİ ISITIYOR'



Güneşten gelen ışığın atmosferden geçerek dünya yüzeyinde absorbe edildiğini, karbondioksit gibi sera gazlarının battaniye görevi görerek, yüzeye yakın ısıyı tutarak sıcaklığı yükselttiğini anlatan Dr. Ahmed, bitkiler ve okyanusların karbondioksiti absorbe etmesine rağmen, insanların ekstra saldıkları karbondioksitleri absorbe etmeye yeterli olmadığını, bu yüzdende atmosferdeki karbondioksit miktarının giderek arttığını kaydetti. 150 yıl öncesine kadar insanoğlunun fazla sera gazı üretmediğini dile getiren Dr. Amed, yaşam şeklimizi değiştiren ve giderek artan şehirler, çiftlikler, endüstriyel yenilikler, elektrik ve araba kullanımlarına yollar açmak için ormanların yok edilmeye başlandığını vurguladı.



Günümüzde karbondioksit emisyonlarının artmasında yüzde 60 oranında Amerika Birleşik Devletleri’nin elektrik ve ulaşım kullanımı ile sorumlu olduğuna dikkat çeken Dr. Amed, geriye kalan kısmın ise tarımdan, kullandığımız ürünleri yapan fabrikalar gibi endüstrilerden, evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız enerjiden oluştuğunu belirtti.



'KÜÇÜK DEĞİŞİMLER BÜYÜK YARAR GETİRİR'



Sunumunun devamında iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı nasıl önlem alınabileceğinden de bahseden Dr. Amed, enerji tasarruflu ampullere geçiş, araba kullanmak yerine yürümek, kullanmadığımız zamanlarda elektrikli öğelerin kapatılması, geri dönüşüm ve yiyecek atıklarının azaltılması, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji türlerinin kullanılması gibi küçük değişikliklerin büyük değişimlere neden olabileceğini söyledi.



NOBEL ÖDÜLLÜ ÇALIŞMAYA İLK İMZAYI ATTI



Şu anda EKOQatar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Nobel Ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından, iklim değişikliği üzerine yürütülen çalışmalara verdiği katkıdan dolayı 2007 yılında Nobel Ödülü kazanmalarını sağladı.



PLAKET TAKDİMİ YAPILDI



Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin eğlenceli soru ve cevap bölümü ile devam eden konferans sonunda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından Dr. Azharı M. Ahmed’e teşekkür plaketi takdim edildi.