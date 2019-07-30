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Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel tahliye edildi
30.07.2019 - 12:17 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.
Etiketler : Seydioğlu Baklava,
640545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640545.aspx
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