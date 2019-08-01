Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Malatya'daki bir etkinlik kapsamında gençlerle buluştu. Yıldırım, Malatya'da 8 çocuklarından 6'sında kas erimesi olan Katı ailesini de ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter (19), Ümmü Gülsüm (26), Ilgın (30), Mehmet (22), Yunus (28) ile Ali'yi (29) evlerinde ziyaret eden Yıldırım, gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme isteğini de geri çevirmedi. Yıldırım, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak görüşmeyi sağladı. O anları AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Çalık, "6 engelli çocuğu bulunan Emine ve İbrahim Katı çiftinin evine konuk olduk. Sayın Binali Yıldırım; evlatlarımızın çok sevdiği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile ailemizi görüntülü olarak görüştürdü. Sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.