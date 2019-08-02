Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yılların gözdesi Salda Gölü, aynı zamanda son günlerin tartışma konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Göl ve çevresi için ‘Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi’ hazırladı. Proje için ihaleye çıkıldı, yedi firma teklif verdi. Önceki gün gerçekleştirilen ihale, ismi açıklanmayan bir firmaya verildi. Yakında millet bahçesinin yapımına başlanacak. Herkesin merak ettiği konu ise Salda Gölü zarar görecek mi? TOKİ’nin projesine göre bölgenin doğal güzelliği korunacak, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecek. Millet bahçesinin amacı, son yıllarda artan yoğun ziyaretçi baskısı sebebiyle oluşan tahribatın azaltılması. Ayrıca millet bahçesi, kumsala yaklaşık 300 metre mesafede inşa edilecek. Burada günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar yer alacak. Böylelikle “Türkiye’nin Maldivleri” diye adlandırılan Salda Gölü, hem gelecek nesillere aktarılacak hem de buradaki hayvan popülasyonu koruma altına alınacak. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü’nü Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan etmişti. Dört bin 400 hektarlık korunan alan, gölün bütün çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarılmıştı. Bu karar ile bölgedeki insan kaynaklı olumsuz izler, birer birer silinmeye başlandı.