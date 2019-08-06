Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Türkiye, Barış Koridoru'nun 32 kilometre derinlikte olmasını, kontrolün Türk askerleri tarafından sağlanmasını istiyor.

Bölgeden YPG/PKK unsurlarının tamamen çekilmesi ve ABD'nin YPG'ye verdiği silahların toplanması da Ankara'nın talepleri arasında.

ABD'li heyetle gerçekleştirilen görüşmelerde bu beklentiler bir kez daha muhataplarına aktarılıyor. ABD'nin bu konudaki yeni önerisi dinleniyor.

MSB, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere dün başlanmıştı.