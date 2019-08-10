Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram tatili için yollara düşen tatilcilere önemli uyarılarda bulundu. Gazetemize konuşan Apaydın, dinî bayramlarda kazaların yüzde 100’e yakın arttığına dikkat çekerek dikkatin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Apaydın şoförlerin hem psikolojik hem de fiziksel açıdan dinç olmaları gerektiğine değinerek “Cep telefonuyla uğraşılmaması lazım. Yolcuyla muhabbet edilmemeli. Pürdikkat işlerini yapmalılar. Sık sık, kısa da olsa mola verilmeli” dedi. Özellikle şehirler arası yollarda çok daha fazla kaza olduğunu söyleyen Apaydın “Kurala uyan kazanıyor. Kurala uymayan hem kendisine hem de karşıdan gelene zarar veriyor. Şehirler arası yollarda dinlenme istasyonlarında aracımızdan inerek derin bir nefes alıp 5-10 dakika istirahat etmemiz bizi daha zinde tutar ve daha sağlıklı seyahat etme imkânı sağlamış oluruz” diye konuştu. Trafik kazalarının sebeplerine bakıldığında yüzde 95’lere varan şoför kusurlarının öne çıktığını ifade eden Apaydın, şu ifadeleri kullandı: Yollarımız gayet güzel. Araçlarımız genelde sağlıklı ve yeni model. Zaten otomobiller fennî muayeneden geçiyor sık sık. Tek kalan şoför hatası. Kaza sebepleri arasında son yıllarda, radyoyla uğraşmak, aracın içindekilerle konuşmak ve telefonla haberleşmek öne çıkıyor.

İŞARETLERE DİKKAT EDİN

Kazalarda mevsim sıcaklıklarının da etkisi olduğunu ifade eden Apaydın, “Mevsim sıcak olduğu için zeminde asfalt kusması oluyor. Veya o kusan yerlere mıcır ekiyorlar, o da aracın savrulmasına yol açıyor. Bu bakımdan sürücülerin yoldaki işaret ve işaretçilere de dikkat etmeleri gerekir. Aracımızın lastikleri bakımlı olmalı, klimaları çalışmalı. Çünkü aracın içerisindeki sıcaklık belli bir dereceye ulaştığı zaman şoförün performansı düşebilir” dedi.

KONTROLLER DİNLENDİRİYOR

Bayramlarda güvenlik güçlerinin yollarda sık sık kontrol yaptıklarını vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın şöyle konuştu: Emniyet ve jandarmanın bu kontrollerindeki amaç, sürücünün en azından üç-beş dakika istirahat etmesidir. Bu kadar istirahat bile sürücüye yeterli. Araç içerisinde sadece direksiyona bakalım, muhabbeti bir kenara bırakalım. Gideceğimiz yere sağlıklı bir şekilde gidelim.

UÇAKTAKİ GİBİ OTOBÜSTE 'ACİL DURUM' UYARISI

Son dönemde artış gösteren otobüs yangınlarıyla ilgili de konuşan Fevzi Apaydın, uçaklardaki gibi tehlike anında neler yapılması gerektiğinin otobüslerde de anlatılmasının şart olduğunu söyledi. Apaydın “Üst üste üç tane şehirler arası otobüsün yanması tarihte rastlanmış bir şey değil. Araçlar gün geçtikçe modernize oluyor. Tehlike anında nasıl davranılacağı konusunda otobüslerde de uyarılar yapılmalı” ifadelerini kullandı.