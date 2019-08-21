Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre Türkiye'de uluslararası standartlar açısından en kirli havaya sahip il Doğu Anadolu'da denizden yüksekliği 890 metredeki Iğdır olarak açıklanırken, en temiz il ise 1900 metre rakımlı Ardahan olduğu belirtildi. Ardahan'ın tarihte de bölgenin en temiz havaya sahip yerleşim yeri olduğu ifade edilirken, Doğu'nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da kirliliğin sebebi ise kalitesiz kömür ve hava sirkülasyonunun az olması olarak göstertildi.

TEK TEMİZ HAVALI İL ARDAHAN

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre 2018'de Türkiye'deki 81 ilin 56'sı uluslararası standartlar açısından kirli hava soludu. Hava kalitesi en kötü şehirler Kahramanmaraş, Iğdır ve Mersin olurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre tek temiz havalı il ise Ardahan.