DETAYLAR BİRAZDAN...
2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
24.08.2019 - 21:33 | Son Güncelleme: 24.08.2019 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Siirt,terörist,
646100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646100.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER