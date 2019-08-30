Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi ziyaret amacıyla Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu sözleri söyledi:

"İdlib'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir. Rusya, İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdi. Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İran petrol tankeri Türkiye'ye değil Lübnan'a gidiyor."