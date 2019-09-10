Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Shirak kentinde saat 19.22'de 4.7, saat 19.24'te de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Türkiye sınırında peş peşe depremler
10.09.2019 - 20:00 | Son Güncelleme: 10.09.2019 - 20:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Shirak kentinde saat 19.22'de 4.7, saat 19.24'te de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Etiketler : AFAD,
649498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649498.aspx
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