Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Resülayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

Resülayn​'ı kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Resülayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Resülayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Resülayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Resülayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

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Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.

Resülayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.

Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.

Daha önce de görüntülenmişti

YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Resülayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.

AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı