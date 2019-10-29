Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır." diye konuştu.

"Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir."

"Yurt dışındaki temsilciklerimize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Tam tersine teröristler, bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi."

"Barış Pınarı Harekatı'nda bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır."

"Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir."

"Dünyada Avrupa'dan Kafkasya'ya kadar bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış, zulme maruz kalmış, adaletsizlik yaşamış başka bir millet yoktur. Buna rağmen biz, medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmıyoruz."