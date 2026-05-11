İstanbul Çatalca’da 2 kişi denize açıldıkları jet skinin üzerinden düştü. Bir kişi kolu kırık halde kurtarılırken suda kaybolan diğer kişi ise hayatını kaybetti.

Çatalca Ormanlı Mahallesi Sahili'nde saat 15.00 sıralarında kiraladıkları jet ski ile denize açılan Y. E. D.(22) ve İ.K.G.(23) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

BRİNİN KOLU KIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen kişilerden İ.K.G. kolu kırık halde sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Y.E.D.’nin bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İstanbulda jet ski faciası! Genç yaşta hayatını kaybetti

4 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, adli tıp morguna kaldırılırken, Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme sürüyor.

