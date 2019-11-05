Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri 10 çalışan personeli, 2 özel sağlık çalışanı, 1 kişi istifa eden ve 1 kişi müstafi olmak üzere toplam 14 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 11 şüpheli yakalanmış. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.