Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay, davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Kasırga'nın alıkonulması davasında sanıklara verilen müebbet hapis cezaları onandı
08.11.2019 - 15:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Etiketler : kasırga,
661359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661359.aspx
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