Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü PKK’ya katılacağı tespit edilen D.A isimli şahıs Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan takip sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şa