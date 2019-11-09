Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü PKK’ya katılacağı tespit edilen D.A isimli şahıs Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan takip sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şa
PKK’nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
09.11.2019 - 00:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de terör örgütü PKK’nın kandırdığı bir genç, örgüte katılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pkk,jandarma,kurtarma,story_,
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