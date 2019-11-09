Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığının ücretsiz dağıttığı ders kitabında, akıl almaz bir skandala imza atıldı. Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine okutulan Sosyal Bilgiler kitabına “Uygur Alfabesi” diye “İsrail alfabesinin” basıldığı tespit edildi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan “Millî Eğitim’in resmî ders kitapları, kalitesiz, Türkçe fakiri ve yanlışlarla dolu. İşte bir milyon 340 bin adet basılan ders kitabı: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi” dedi. Doğan şunları ifade etti: Elimin altında bir ortaokul ders kitabı var. Ortaokul ve imam hatip ortaokulları için hazırlanmış sosyal bilgiler kitabı. 1.340.526 adet basılmış… Bize doğruları öğretecek ders kitabında hata olursa ne olur? Kitabın hazırlanış sürecine bakınca, hata olmaz diyesiniz geliyor! İşte bu kitapta Uygur alfabesi diye İsrail (İbrani) alfabesi konulmuş. Hadi bunu öğrenci anlamaz diyelim, öğretmenler de fark etmez mi? Fark edilse düzeltilmesini sağlamaya güç yeter mi? O da ayrı bahis. Görünüşte Millî Eğitim işi sıkı tutmuş: Resim malzemelerine kaynak belirtmek mecburiyeti getirmiş. Güvenilmez ortamdan alınan malzemenin basılı kaynaklarla karşılaştırılması mecburiyeti getirilmeli.

Skandal, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Böyle bir rezalet karşısında Talim ve Terbiye Kurulu’nun tümden dağıtılması gerekir” diye tepki gösterdi. Tarihçi Mustafa Armağan da “1,5 milyona yakın basılan bu Sosyal Bilgiler kitabı bir an önce toplatılmalı, gereken işlemler başlatılmalı” ifadelerini kullandı.

