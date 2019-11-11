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Ankara'da 'Prizma' operasyonu: 28 gözaltı
11.11.2019 - 10:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen "Prizma" operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,prizma operasyonu,gözaltı,
661839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661839.aspx
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