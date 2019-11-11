Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı adı açıklanmayan terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist Kopenhag'a gönderilmek üzere Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Danimarkalı teröristin sınır dışı edilmesi işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Bir terörist daha ülkesine gönderildi!
11.11.2019 - 18:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Danimarkalı,DEAŞ,üye,
661941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661941.aspx
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