Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Global Stratejit Hakan Akbaş: İlişkiler çok zor bir dönemdeydi ve yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı. Dolayısıyla Erdoğan’ın gitmesi ve Trump’la yüz yüze görüşmesi önemliydi. Gitmeseydi ABD-Türkiye ilişkileri kırılabilirdi. Erdoğan’ın duruşu çok itibarlıydı. ‘Mektubu Trump’a iade ettim’ dedi. Diğer taraftan ‘YPG başını muhatap almanız bizim açımızdan kırıcı olmuştur’ diye konuştu. İlişkilerin pekiştiği bir görüşme oldu. Beş senatörün de Oval Ofisteki görüşmede bulunması çok ender rastlanan bir durum. Bu isimler dış politika da Trump ve Pompeo ile istişare içinde olan kişiler. Öte yandan, 2020 seçimlerinde bu isimler seçilecek. Bu görüşmenin kazanımlarından bir tanesi ABD Temsilciler Meclisinin Ermeni tasarısını Senatoda Lidnsey Graham tarafından bloke edilmesiydi.

Savunma Ve Güvenlik Uzmanı Mithat Işık: Beklenin aksine olumlu ve başarılı bir görüşmeydi. Türkiye, ABD ile arasındaki problemleri açık ve net olarak ilk ağızdan ABD Başkanı’na ve Senato üyelerine ifade etti. İki ülke arasında diyaloğun devam etmesi açısından faydalı bir görüşme oldu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl: Görüşme olumlu geçti ancak bu, iki ülke arasındaki meselelerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Taraflar bir birini incitmeden diplomatik üslup kullanarak kendi isteklerini açıkladılar. S-400 ve F-35 meselesi de hassas bir konuydu. Erdoğan, bu meselenin diyalog yoluyla çözüleceğini ifade etti. Bu da Türkiye ABD’nin dikte ettiği şartlarda değil, kendi istediği şartlarda bunu çözmek isteğini ortaya koyuyor. Erdoğan’ın mektupları iade etmesini açıkça söylemesi de dikkat çekiciydi.