Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

2012 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen ilk Türk olduğunu belirten Murat, 9 üyeden 6’sının oyunu alarak 2021 yılına kadar başkan seçildiğini söyledi. Başkan Murat’ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

¥ Hedefleriniz nelerdir?

Makedonya-Türkiye arasındaki hukuki diplomasiyi geliştirmeyi hedefliyorum. Başkan olur olmaz, Türkiye’de hukuk alanında görev alan herkesle irtibat kurdum. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSK ve Adalet Akademisi başkanları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le görüştüm. Türkiye’nin hukuk altyapısı, hâkim ve savcılarının konumu Avrupa’dakilerden çok ileri bir seviyededir.

¥ Türkiye’deki yargı kararlarını takip ediyor musunuz?

Türkiye’deki gündemi yakından takip ediyorum. Ben, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak, Makedonya’nın bekasını ve buradaki dengeleri bozacak hiçbir karara imza atmam. Türkiye, sadece sınırları içerisinde yaşayanların devleti değil. Benim de devletim. Biz ana devletin zedelenmesini ve üzülmesini hiç istemiyoruz.

¥ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığa seçilmenizin ardından sizi aradı. Neler konuştunuz?

Cumhurbaşkanı’mızla 30 yıllık bir dostluğum var. Belediye başkanlığı döneminde ‘İnşallah iktidara gelirsek, Rumeli ile durumlarımız daha güzel olacak’ diye bana söz vermişti. Sözünü tuttu. Rumeli’de bizim yüzümüzde mutluluk varsa, bunu Cumhurbaşkanı’na ve Türkiye Devleti’ne borçluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben başkan seçildikten sonra ilk arayanlardandı. Bana, bunun son yıllarda aldığı en mutlu haberlerden birisi olduğunu söyledi. Ben de ‘Makedonya-Türkiye ilişkilerinde başkanlığım size bir hediye olsun’ dedim. O da duygulandı.