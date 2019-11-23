Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

1971’den bu yana önemli değişiklikleri barındıran kanunla, denizlerde, tabii göl, baraj ve akarsularda yaşayan başta balıklar olmak üzere bütün su canlılarının korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde bırakılması hedefleniyor. Yeni yılda yürürlüğe girecek kanunla birlikte, kaçak ruhsatsız teknelerle gırgır, trol, algarna ile avcılık yapanlara, deniz patlıcanı veya midye gibi su ürünlerini illegal yollarla dalarak avlayanlara ve Marmara, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarıyla Karadeniz’de ışıkla avcılık yapanlara 50 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Marmara’da, Boğazlarda kaçak trol çekenler ise iki yıl içerisinde aynı suçu işlemeleri hâlinde bir ila üç sene hapis cezasına çarptırılacak. Göllere, akarsulara ve denizlere piranha gibi yabancı tür canlıları bırakanlara 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tüketimi az olan deniz patlıcanı veya akivades (kum midyesi) gibi su ürünlerini, sülük gibi ülkemize ait yerli türleri kaçak yollarla yurt dışına kaçıranlara ilk seferinde, 5 bin TL’den 100 Bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Dinamitle, zehirli kimyasal maddelerle veya elektrik ile balık avcılığı yapanlara ise 3 bin 292 TL olan para cezası 10.000 TL’ye çıkarıldı.