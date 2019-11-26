Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.
Bakan duyurdu! 6 ay süre verildi...
26.11.2019 - 12:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.
Etiketler : Murat Kurum,
665047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665047.aspx
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