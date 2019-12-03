Son dakika deprem... Ankara'da korkutan deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:06’da gerçekleşen depremin derinliğinin 2.7 kilometre olduğu açıklandı.
Son dakika deprem... Ankara'da korkutan deprem! | Son depremler
03.12.2019 - 12:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem... Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da merkez üssü Kızılcahamam olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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