Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerekçeli kararda, sanık Ersin Bayram’ın FETÖ üyesi olduğu, 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünden sonra da örgütle bağını devam ettirdiğinin anlaşıldığı belirtildi. ABD Büyükelçiliğine saldırıyı gerçekleştiren Osman Gündaş’ın da FETÖ ile irtibatlı olduğu, örgütün kapatılan kurumlarında çalıştığı, son olarak sanık Bayram’ın yanında çalıştığı kaydedildi. Büyükelçiliğe saldırı talimatının Bayram tarafından verildiği anlatılan kararda, Gündaş’ın daha önce bu tür bir şiddet eylemini gerçekleştirmeye yönelik tecrübesi olmadığından bu eylemi geçmişinde suç kaydı bulunan ve yakın çevresinden tanıdığı diğer sanık Çelikten’e yaptırmayı kararlaştırdıkları belirtildi.

Kararda, sanıklar Bayram ve Gündaş’ın FETÖ ile irtibatı tespit edilemeyen sanık Çelikten’e bu eylemi yaptırmak için millî duygularını kullandıkları anlatılarak, saldırının ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozarak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade sürecini engellemek için yapıldığı vurgulandı.

Ersin Bayram 9 yıl 4 ay 15 gün, Osman Gündaş’a da 10 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Sanık Ahmet Çelikten ise “yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma” suçundan 2 yıl 6 ay, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.