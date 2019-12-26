Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte sekiz soruda bütün merak edilenler:

1- Yangın nerelerde çıktı?

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ile Samsun’da yaşandı. Yaklaşık 65 noktada örtü ve orman yangını meydana geldi. Alevler rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle büyüyerek farklı noktalara yayıldı.,

2- Ne kadar alan yandı?

Trabzon’da 200, Giresun’da 55, Artvin’de altı, Samsun’da beş, Rize’de üç hektarlık alan ile Ordu’da 100 dönümlük fındık bahçesi kül oldu.

3- PKK mı yaktı?

Yangınları terör örgütü PKK üstlendi. Fakat bunu yalanlayan İçişleri Bakanlığı, örgütün propaganda yapmak istediğini belirterek “Terör ve sabotajı izine dair bir bulguya rastlamadık. Böyle bir tespitimiz olursa açıklarız” değerlendirmesinde bulundu.

4- Ormanlar nasıl tutuştu?

Orman Genel Müdürlüğüne göre; yangınlar, tarla ve bahçelerde temizlik ya da çobanların yaktığı ateşlerden kaynaklandı. Trabzon’da yedi kişi gözaltında.

5- Bu mevsimde normal mi?

Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu: Doğu Karadeniz’de orman yangınları ağırlıklı olarak aralık ve ocak aylarında, bazen de şubatın ilk günlerinde görülebiliyor. Ancak hava kuru, nem düşük, rüzgâr da güçlü olunca bir kıvılcımla yangın başlayabiliyor.