Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 2019 yılının genel değerlendirmesi çerçevesinde basın toplantısı yapıldı. Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un verdiği bilgilere göre öne çıkan başlıklar şöyle:

BİN 789 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2019 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetleri ile birlikte yurt içinde ve dışında 31’i büyük 119’u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon yapıldı. Operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirildi, bunların 255’i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim oldu. Teröristler tarafından kullanılan bin 852 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Pençe Operasyonları'nda bugüne kadar toplam 174 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 2019 yılı başından itibaren 492 DEAŞ mensubu yakalandı. Yaklaşık 380 bin Suriye vatandaşı gönüllü olarak Fırat Kalkanı Harekât Alanına geri dönmesi sağlandı. Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde ise 2019 yılı başından itibaren 41 DEAŞ’lı yakalandı. Yaklaşık 65 binden fazla Suriye vatandaşının gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekât Alanına dönmesi sağlandı.

"GÖZLEM NOKTALARIMIZIN GÜVENLİK ENDİŞESİ YOK"

Yarbay Aktop, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Rejimin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırılarının, sahada radikalleşmeyi arttırdığı gibi, yeni bir göç dalgasını da tetiklediğini belirtti.

Aktop, "Bu saldırılar sonucunda 100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başlamıştır" dedi.

Suriye Rejimi'nin İdlib'teki yoğun saldırıları sonucu, çemberde kalan Surman 8 nolu TSK Gözlem Noktası ile ilgili bir soruya yanıt veren askeri kaynaklar, "Hiçbir risk yok. 9 Nolu Gözlem Noktamızda da benzer durum yaşanmıştı. Herhangi bir güvenlik endişesi ve ikmal sorunu yok. Bu tür konuları Rus muhutaplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Gözlem Noktalarımızın görevi her ne kadar gözlem ve raporlama olsa da, bir saldırı olursa, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığı verecek donanımda" dedi.

LİBYA MESAJI: HAZIRIZ

Libya'ya asker gönderme ile ilgili askeri kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir davet olursa icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız" açıklamasını hatırlatarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, emir verildiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında her an her yerde görev yapmaya hazırdır" dedi.

135 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

Yarbay Aktop, Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar Fırat'ın doğusunda toplam 19 müşterek devriyenin yapıldığını kaydetti. Aktop, "Bölgede güvenliğin sağlanarak hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamda kurulması planlanan 66 yol kontrol noktasından, 40’ı tamamlanmış, 26’sının çalışmalarına devam edilmektedir. Tüm çabalar sayesinde terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan bölge halkı güvenli ve gönüllü bir şekilde tekrar dönmeye başlamışlardır. Bu kapsamda, yaklaşık 135 bin Suriyeli kardeşimiz evlerine dönmüştür" dedi.