Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Davet olduğuna göre icabet ederiz” açıklamasının ardından Libya’ya asker gönderilmesi için hazırlıklar başladı. Askerî kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi. TSK’nın İdlib’deki gözlem noktalarına yönelik bir risk bulunmadığını da kaydeden kaynaklar “Gözlem noktaları ile ilgili herhangi bir güvenlik endişesi yok, ikmal ile ilgili de bir sorun yok. Biz bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz” açıklamasında bulundu. Gözlem noktalarında Astana Mutabakatı kapsamında gözlem yapıldığını hatırlatan kaynaklar şunları kaydetti:

Şayet bu noktalara bir saldırı olur ise bu noktalar kendini savunacak yeterlilikte ve muharebe gücündedir. Görevleri oradaki faaliyetleri gözetleme ve rapor etme olsa da meşru müdafaa kapsamında savunma yapabilecek durumdadır.

1.789 TERÖRİST ETKİSİZ

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdiresi Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 2019’daki faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısında güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Terör örgütü PKK/ KCK’nın barınma alanlarına yönelik 2019 yılı içinde kolluk kuvvetleri ile yurt içinde ve dışında 31’i büyük, 119’u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon icra edildiğini belirten Aktop “Kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile icra edilen operasyonlarda 1.789 terörist etkisiz hâle getirildi, bunların 255’i terör örgütünden kaçarak kendi iradeleriyle teslim oldu. 2019’daki operasyonlarda 1.066 el yapımı patlayıcı imha edilirken 1.015 silah, 69 tanksavar füze, 1.598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi” dedi.

REJİM GÖÇ DALGASINI TETİKLEDİ

Suriye rejiminin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırılarının sahada radikalleşmeyi artırdığına dikkati çeken Aktop “Bu saldırılar, yeni bir göç dalgasını da tetiklemiştir. Neticede 100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başlamıştır” diye konuştu.

FETÖ’DEN 18 BİN 630 İHRAÇ

Yarbay Aktop, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi: FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 3 bin 559’u 2019’da olmak üzere toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356’sı 2019 yılında olmak üzere toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 5 bin 846 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.

Akdeniz’de Kalkan Harekâtı

Doğu Akdeniz’de deniz güvenliğinin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na kesintisiz ve etkin bir şekilde devam ediliyor. Bu kapsamda, TCG Giresun, TCG Gökova, TCG Göksu ve TCG Salihreis fırkateynleri, Aksaz Deniz Üssü’nü ziyaret eden İtalyan ITS Zeffiro fırkateyni ile Doğu Akdeniz’de deniz harp nevi ve deniz güvenliğine yönelik ortak eğitimler yaptı.