Telefonlarda, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan ile Salih arasında gerçekleşen görüşmede, bölgedeki krizleri çözmek için bölgesel ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Görüşmede iki cumhurbaşkanı ayrıca, radikal düşünceler ve terörizmle mücadelenin ülkeler arasındaki iş birliğiyle bölgenin istikrarının sağlanması konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Erdoğan’ın Salih’e “Irak’ın bölgesel ve uluslararası çatışmaların sahası olmasına izin vermedik” dediği kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Rus, İran ve ABD’li mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
05.01.2020 - 03:55 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmeleri yaptı.
Telefonlarda, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan ile Salih arasında gerçekleşen görüşmede, bölgedeki krizleri çözmek için bölgesel ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Etiketler : erdoğan,erdoğan ruhani,
673125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/673125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER