Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telefonlarda, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan ile Salih arasında gerçekleşen görüşmede, bölgedeki krizleri çözmek için bölgesel ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Görüşmede iki cumhurbaşkanı ayrıca, radikal düşünceler ve terörizmle mücadelenin ülkeler arasındaki iş birliğiyle bölgenin istikrarının sağlanması konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Erdoğan’ın Salih’e “Irak’ın bölgesel ve uluslararası çatışmaların sahası olmasına izin vermedik” dediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Rus, İran ve ABD’li mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı.