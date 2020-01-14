Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli 1 teğmen de gözaltına alındı.

Zanlının adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.