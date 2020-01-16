Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da FETÖ davalarının nasıl sulandırıldığını, mahkemelerin nasıl angaryalarla uğraştığını gözler önüne seren çarpıcı bir örnek yaşandı. Mahkeme, karısını bıçaklamaktan hüküm giyen ve kendisini “Mehdi” ilân eden bir kişinin gizli tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Fıkra gibi olay şöyle gelişti:

MADDE BAĞIMLISI

Bir dönem İhlas Haber Ajansı için Uludağ’da telifli foto muhabirliği yapan 44 yaşındaki Umut Asma, boşandığı eski eşi Elif H’yi 2014 yılında üç yerinden bıçakladıktan sonra acil servise bırakıp kaçtı. Polis kısa sürede saldırganı yakaladı. Uyuşturucu madde bağımlısı olan Asma hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. Dört ay sonra duruşma yapıldı. Eski eşi ‘Ne de olsa iki çocuğumun babası’ diyerek mahkemede şikayetinden vazgeçti. Bir yıl, dört ay hapis cezası verilen Asma, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edildi ama uslanmadı. 2016’da denetimli serbestliğe uymadığı gerekçesiyle yeniden cezaevine düştü. Burada psikolojisi iyice bozuldu.

ŞİFREYİ ÇÖZMÜŞ(!)

FETÖ’cüler tarafından katledilen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili bilgisinin olduğunu söyleyerek cezaevi müdürlüğüne, oradan da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. “Cinayetin şifrelerini çözdüm” dedi. Kaynak olarak da yazarımız Fuat Uğur’un yazılarını gösterdi. “Cezaevine gelen gazete vasıtasıyla FETÖ tutuklularına şifreli bir şekilde mesaj gönderildiğini fark ettim. Bu gazeteleri inceleyerek bu şifreleri çözmeye çalıştım ve başarılı oldum. Fuat Uğur isimli kişinin köşe yazılarından Ankara’da Ruslara karşı bir saldırı olacağını anladım. Birkaç gün sonra Rus Büyükelçisi öldürüldü” dedi.

“BEN MEHDİ’YİM”

Umut Asma’yı dinleyen başsavcı, dosyayı mahkemeye sevk etti. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddiayı ciddiye aldı. Asma mahkemeye gitmedi. Hakim, zorla getirme kararı verdi. Geçen hafta Asma’yı dinleyen mahkeme, iddia sahibinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumuna yazı gönderdi. Bursa hakimi, Karlov davasına bakan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesini bilgilendirdi. Mahkeme bu cuma video konferans aracılığıyla Umut Asma’yı dinleyecek.

KARDEŞLERİ KABUL ETMEDİ

Asma’nın kendisini “Mehdi” ilan ettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı, kardeşlerinin de vesayetini kabul etmediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yazdığı “İşte Mehdi aleyhisselamın deklarasyonu” yazısıyla gazetecilerin adreslerine e-mailler gönderen Asma, düzmece şöyle bir haber de yaptı: “Andrey Karlov davasında tanık olarak katılan Risale-i Nur talebesi Umut Asma’nın ifadesi sonrası Rusya Başkanı Sayın Putin’in, ‘FETÖ’nün iadesi için mister Trump’ın kapısını çalacağım’ açıklaması, ABD ve AB ülkerine kaçan örgüt mensuplarının paçalarını tutuşturdu.”

Skandaldan geriye şu sorular kaldı: Karısını öldürmeye teşebbüsten cezaevine giren, denetimli serbestliğe uymayan, uyuşturucudan tedavi gören, kendisini “Mehdi” ilan eden bir adamı mahkeme neden ciddiye aldı? Saçma iddiaları dinleyip gizli tanık müracaatını nasıl değerlendirdi?