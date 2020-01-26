fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
26.01.2020 - 05:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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677412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677412.aspx
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