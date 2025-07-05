Azerbaycan-Rusya gerilimine Erdoğan damgası! Hankendi konuşması geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'de yaptığı Azerbaycan-Rusya gerilimine ilişkin konuşma iki ülkenin basınında geniş yankı uyandırdı.

Kafkasya’da, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ‘uçak düşürme’ ile başlayan krize Cumhurbaşkanı Erdoğan damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 17. Zirvesi’nde, gerilime ilişkin önemli mesajlar vermiş ve Kafkasya'nın barış merkezi olacağını söylemişti. Erdoğan'ın sözleri, Azerbaycan ve Rusya basınında geniş yer buldu.

RUS BASINI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETTEN VERDİ

Rus basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan’ın Rusya ile gerginliği artırmak istemediği yönündeki açıklamasını öne çıkardı.

Rus medyası, Erdoğan’ın Rusya ile Azerbaycan arasında gerginliğe dair açıklamalarına geniş yer ayırdı.

TASS haber ajansı, açıklamaları "Erdoğan, Azerbaycan’ın Rusya ile gerginliği artırmak istemediğini söyledi" başlığıyla haberleştirdi.

Türkiye’nin iki ülke arasındaki durumu yakından takip ettiği vurgulanan haberde, Erdoğan’ın, Rusya ve Azerbaycan’ı itidal göstermeye çağırdığına dikkat çekildi.

RİA ajansının haberinde ise Erdoğan’ın Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki gerginliği yorumladığı aktarılarak, "Erdoğan, Türkiye'nin hem Azerbaycan hem de Rusya ile derin diplomatik ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu, durumu dikkatle takip ettiklerini ve her iki tarafı da itidale çağırdıklarını vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Kommersant gazetesi de "Erdoğan: Azerbaycan Rusya ile gerginliği tırmandırmak istemiyor" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye’nin Kafkasya bölgesinde yeni bir çatışmanın yaşanmasını istemediğini kaydetti.

Haberde, "Erdoğan’ın iki ülke arasında yaşanan olayların üzücü olduğu ve bunların ikili ilişkilere telafisi olmayan zarar vermeyeceği umudunu paylaştığı" belirtildi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI, AZERBAYCAN'DA DA YANKI UYANDIRDI

Azerbaycan basını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Azerbaycan gerilimine ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gerginliği yakından takip ettiklerini ifade ederek, her iki ülkeye de itidal çağrısında bulunması, Azerbaycan’da resmi ajanslar ve televizyon kanalları tarafından öne çıkarıldı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) haberi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hankendi’de Azerbaycan’la dayanışmayı bir kez daha gösterdik” başlığıyla duyurdu.

Haberde, Erdoğan’ın, Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının altını çizdiğine işaret edilerek, Rusya ile Azerbaycan'a itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.

APA Haber Ajansı, “Erdoğan, Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı” başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik dili ön plana çıkararak, yaşanan gelişmelerin makul ve yapıcı bir zeminde çözülmesi gerektiğine dair ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca Erdoğan’ın, "Yaşanan talihsiz hadiselerin Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde tamiri imkansız hasara neden olmaması en büyük arzumuzdur" sözleri öne çıkarıldı.

Report Haber Ajansı ise açıklamaları, “Erdoğan: Azerbaycan ve Rusya, bu sorunun üstesinden gelebilecek iki dost ülkedir” başlığıyla duyurdu.

Haberde, Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede konunun gündeme geldiği, Erdoğan'ın, Aliyev’in meseleye dikkatli ve temkinli bir yaklaşım sergilediğini gazetecilere aktardığı kaydedildi.

Erdoğan’ın açıklamalarına Azerbaycan televizyon kanallarının haber bültenlerinde de yer verildi.

ERDOĞAN'IN GERİLİM İÇİN DEVREYE GİRMESİ GÜNDEMDE

Bölgede tırmanan gerilimin düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesinin istenebileceği belirtiliyor.

AZERBAYCAN İLE RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlere katılmamıştı.

Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisi'ne Azerbaycan polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.