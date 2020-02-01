Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Sayıştay, belediyede yapılan hukuka aykırı işlemleri 35 başlıkta sıraladı. Buna göre belediyenin, tüm halkın kullanımına açık olması gereken park alanlarında bazı derneklere tesis kurma izni verdiği tespit edildi. İdare tarafından bu işgallerin sonlandırılıp, tahliyelerin gerçekleştirilmesi ve park alanlarının işlevine uygun olarak halkın kullanımına sunulması gerektiği belirtildi. Sayıştay raporunda, belediyeye ait gecekondu fonunda toplanan 10 milyon 915 bin TL’nin amacı dışında kullandığı anlatıldı. Ataşehir Belediyesine ait araçların mevzuata aykırı olarak dernekler, mahalle ve site sakinleri tarafından düzenlenen, yüzlerce şehir içi ve şehir dışı etkinliğe ücretsiz bir şekilde tahsis edildiği de tespit edildi.

Raporda, belediyeye ait bazı sokakların otopark işletmesinin şirket ve derneğe verildiği belirtildi. Yol düzenlemesi, bakım ve onarım ihalesinde 12 firmadan sadece 1 tanesinin ihaleye teklif verdiği, bu sebeple tek firmanın katılımıyla ihalenin gerçekleştirildiği anlatıldı.

