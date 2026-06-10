Antalya’da sürücü dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda sürücünün hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede, hızının 95 kilometre olduğu, "asli derecede kusurlu" olduğu ifade edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1 Şubat'ta saat 10.25 sıralarında bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrilmiş, feci kazada 10 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralanmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda, kazanın oluş şekli, yol ve hava durumu, takograf verileri, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporları, CD'ler ve dosyadaki beyanlar incelendi.

Hız limiti iki katı! Antalyada 10 kişiye mezar olan kazanın Adli Tıp raporu çıktı: Sürücü asli kusurlu

“SAĞA DEĞİL SOLA YÖNELDİ”

Raporda kazada hayatını kaybeden sürücü İzzet Karağaç'ın sevk ve idaresindeki yolcu otobüsünün Kuzey Çevre Yolu Antalya-Burdur kara yolu kavşağına geldiği sırada yan yol katılımı yapacağı sağa doğru virajlı yol bölümünde sola doğru yönelerek bariyerlere çarpıp sürüklendiği, ardından yoldan çıkarak yol dışındaki toprak zemine sol yan kısmı üzerine devrildiği belirtildi.

Hız limiti iki katı! Antalyada 10 kişiye mezar olan kazanın Adli Tıp raporu çıktı: Sürücü asli kusurlu

“YOL ISLAK, HAVA SİSLİYDİ”

Raporda yolun 7 metre genişliğinde, tek yönlü, asfalt, ıslak ve nemli olduğu, kaza sırasında havanın sisli/dumanlı, vaktin gündüz ve bölgenin yerleşim yeri olduğu bildirildi.

AZAMİ HIZ LİMİTİ 50 KM

Kaza tespit tutanağında olay yerindeki azami hız limitinin 50 kilometre olduğu, emniyet şeridi ve banket genişliğinin 2 metre olduğu, yolun yatay güzergâhta tehlikeli virajlı bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca olay yerine 15 metre mesafede coğrafi bilgi levhası, 30 metre mesafede sağa tehlikeli viraj levhası, 60 metre mesafede azami hız levhasının bulunduğu ifade edildi.

Hız limiti iki katı! Antalyada 10 kişiye mezar olan kazanın Adli Tıp raporu çıktı: Sürücü asli kusurlu

“KAZA ANINDA HIZ 95 KİLOMETREYDİ”

Raporda, yolcu otobüsüne ait 30 metre uzunluğunda fren izi bulunduğu, kaza sonrası alınan takograf hız grafiğinde ise sürücünün kaza anındaki hızının 95 kilometre/saat olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kazada 44 metre hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı.

Hız limiti iki katı! Antalyada 10 kişiye mezar olan kazanın Adli Tıp raporu çıktı: Sürücü asli kusurlu

"ASLİ DERECEDE KUSURLU"

Raporda, sürücünün hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaması nedeniyle trafik kuralını ihlal ettiğinin belirtildiği kaydedildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Hayatını kaybeden sürücü İzzet Karağaç, sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü ile seyri sırasında yola gereken dikkatini vermesi, yolun virajlı, zeminin ıslak ve havanın sisli olmasını dikkate alıp, müteyakkız bir hızla görüş mesafesini dikkate alarak seyrini sürdürmeye özen göstermesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, mahal şartlarının çok üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce virajı dönmek istemesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek sola doğru yönelip, bariyerlere çarpıp sürüklenerek yoldan çıktığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur.

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