Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Bahçesaray'da gerçekleşen çığ felaketlerinde şehit olan 11 asker ve 8 korusu ilce bir Hakkari şehidi için tören düzenleniyor. Şehitler törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

JANDARMA FİLO KOMUTANLIĞINDA TÖREN

Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı ve tören için masalara konuldu. 11 Güvenlik görevlisi, bir de Çukurca'da şehit olan bir güvenlik görevlisi olmak üzere 12 asker ve 8 güvenlik korucusu memleketlerine uğurlanıyor.