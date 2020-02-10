ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileklerinde bulundu. Açıklamada, “Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz” denildi.
ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı
10.02.2020 - 21:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askeri için başsağlığı dileklerinde bulunularak, “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Büyükelçiliği,
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