Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçında sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu-lacivertliler, İdlib’de devam eden operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklere ithafen; kırmızı zemine beyaz harflerle yazılmış ve her iki tarafında da ay-yıldız bulunan ‘Vatan Size Minnettar İdlib’ yazılı pankartla seremonide yer aldı.
Başakşehir'den İdlib'e destek
14.02.2020 - 21:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir, Beşiktaş maçında seremoniye üzerinde ‘Vatan Size Minnettar İdlib’ yazılı pankartla çıktı.
Etiketler : Başakşehir,
681407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681407.aspx
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