Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçında sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu-lacivertliler, İdlib’de devam eden operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklere ithafen; kırmızı zemine beyaz harflerle yazılmış ve her iki tarafında da ay-yıldız bulunan ‘Vatan Size Minnettar İdlib’ yazılı pankartla seremonide yer aldı.