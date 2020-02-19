Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor. TSK tarafından gönderilen bir konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi. Yerel kaynaklar, TSK'nın Cabal el Zaviye bölgesinde yeni askeri noktanın oluşturulacağını ifade etti.
TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi
19.02.2020 - 19:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,konvoy,İdlib,
682554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682554.aspx
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