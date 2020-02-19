Teröristin ayrıca örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, örgüte canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği  tespit edildi

Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mardin  Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları  sonucu  PKK/KCK terör örgütü içerisinde  kırsal alanında faaliyet yürüten 1 terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı* Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan Akif Brüsk kod  adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 40’a yükselmiştir.