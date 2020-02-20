Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, İdlib’de rejimin saldırılarını durdurmak için kararlı olduğunu bir defa daha gösterdi. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova’da heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeleri hatırlatan bir gazetecinin, sorusu üzerine, oradaki meselenin, bir askerî, güvenlik ve savunma meselesi olduğunu belirtti.



ANLAŞMALARA UYULSUN

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: Orada milyonlara varan insan evini, barkını terk etti. Çoluk çocuk, kadın, yaşlılar, zor arazi ve hava şartlarında yağmur ve karın altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince özellikle bu insani dramı düzeltmek, ona bir çare bulmak için milyonların çektiği acıyı olabildiğince azaltmaya, ona bir merhem olmaya çalışmaktayız. Rejim karadan ve havadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Hastaneleri, okulları, yerleşim yerlerini vurdular. Bunların fotoğrafları, videoları mevcut. Dolayısıyla öncelikle bu saldırıların durdurulması, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması, birinci amacımız bu. Diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından açıklanmış olan görüşleri, talepleri, ilkeleri aynen muhafaza ediyoruz. Soçi anlaşması diyoruz, Astana mutabakatı ve Adana mutabakatı diyoruz. Bunlardaki ilkeler neyse tarafların bunlara uymasını bekliyor, bunu talep ediyoruz.



MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ

Türkiye’nin uluslararası hukuka, insanlığa, tarihine, kültürüne uygun açık ve şeffaf şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Akar “Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukabele edeceğimizi defaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk, diğer tarafların da uymasını bekliyoruz” diye konuştu.



“TÜRKİYE NATO’DAN ÖNLEME UÇUŞU İSTEDİ” İDDİASI

Bu arada Türkiye’nin, üyesi olduğu NATO’ya İdlib’e yönelik bir harekât gerçekleştireceğini bildirerek şehir üzerinde önleme uçuşu yapmasını talep ettiği öne sürüldü.



ABD VE İNGİLTERE’DEN ESAD’A ‘ÜSLERE SALDIRMA’ UYARISI

ABD, İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye’nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye’nin çatışmalar sebebiyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yi Suriye’nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esad rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok.’’