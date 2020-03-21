Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur.
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
21.03.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur.
Etiketler : ulaştırma,uçuş durdurma,koronavirüs,
689869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689869.aspx
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