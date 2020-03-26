Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 30 Nisan’a kadar kapalı olmasını ve bu süre içinde uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi. Selçuk şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarınızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Bu hafta bizim test haftamızdı ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz.

Özel kurslar da 30 Nisan’a kadar kapalı olacak. LGS’ye ilişkin 3 senaryomuz var. Meslek liselerinde solunum cihazı üretme altyapımız var, Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN HASTALAR VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu bilgileri verdi: Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Yoğun bakımda bulunan 65 yaşındaki bir hastamız sekiz gün sonra taburcu oldu. 60 yaşındaki hastamız da aynı şekilde. Çin’den getirilen ilacın yoğun bakımdaki 136 hastaya verilmesine başlandı. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller. Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak istemiyoruz. Bunun için de her türlü kavgaya hazırız.