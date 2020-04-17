Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde zeminin tamamen betonla kaplandığı görüldü. İnşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütülüyor.