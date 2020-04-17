45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde zeminin tamamen betonla kaplandığı görüldü. İnşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütülüyor.
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45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde zeminin tamamen betonla kaplandığı görüldü. İnşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütülüyor.
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