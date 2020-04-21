Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazete 50. yıla özel toplam 96 sayfalık dört ilave hazırladı. İlavelerde gazetenin ve Türkiye’nin geçirdiği yarım asırlık serüven, tarihe not düşülen manşetlerle gözler önüne serildi.

Türkiye Gazetesinin kurucusu merhum Enver Ören’in eski bir yazısıyla gazetecilik anlayışının aktarıldığı ilavede, İhlas Holding’in Cağaloğlu'nda küçücük bir bürodan bir medya devine ulaşmasının hikâyesi anlatıldı.

Gazetenin sahibi ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören de gelecek ile ilgili projelerini anlattı.

50. yıl kutlamaları çerçevesinde bir de reklam filmi çekildi. Verdiği mesajlarla çok beğenilen Fikirevim imzalı filmde “Türkiye benim aşkım” teması işlendi.

Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2020 tarihinde ilavelerle birlikte 120 sayfa çıkacak.